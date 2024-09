LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | la UAE fa esplodere la corsa Vine primo su Alto de la Colladiella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.11: Dal gruppo di testa alza bandiera bianca Ion Izagirre. 16.09: Ora l’attesa è tutta per l’ultima salita, quella di Pajares Cuitu Negru dove può succedere veramente di tutto. 16.06: Jaysi è portato in testa alla classifica dei GP della montagna con 46 punti, li stessi di Wout Van Aert. 16.02: L’australiano Jay(UAE Team Emirates) passa peranche sude la15.58: Il gruppo è segnalato a due minuti e mezzo dai fuggitivi. 15.56: Manca un chilometro alla vetta dide la(GPM di prima categoria). 15.55: Sono in difficoltà ora Daniel Felipe Martinez e Steven Kruijswijk 15.49: Si spacca completamente il gruppo dei fuggitivi.