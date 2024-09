LIVE Mountain bike Mondiali 2024 in DIRETTA | alle 12 00 si parte Pidcock unico favorito Braidot per una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.57 I rivali non mancheranno: da Victor Koretzky, a Nino Schurter, passando per Mathias Fluckiger e per il nostro Luca, quarto a Parigie che quest’anno proverà a salire sul podio ai. 11.53 Ilprincipale della gara maschile, inutile dirlo, è Tom. Il britannico si è laureato campione olimpico ed è campione del mondo in carica. 11.49 Gare che sono state tutte anticipate rispetto al programma iniziale al mattino: nel pomeriggio infatti è prevista una vera e propria tempesta sul Principato di Andorra che impedirebbe lo svolgimento delle prove. 11.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prova élite maschile deidi