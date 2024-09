LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | al via le finali!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:09 Nel lancio del peso femminile F20 spallata importante di Poleth Isamar Mendes Sanchez (14.31m). 19:06 Medaglia d’oro negli 800m T53 per la svizzera Catherine Debrunner (1:41.04, nuovo record paralimpico), argento per Samantha Kinghorn (1:42.96) e bronzo per Hongzhuan Zhou (1:46.83). 19:03 Vitkoriia Shpachynska si porta al comando con 13.02m. 19:00 La prima misura valida nel getto del peso femminile F20 è quella della greca Zoi Montouidi (11:09m). 18:55 Tutto pronto per l’avvio delle gare! 18:52 La prima finale in programma sarà quella del getto del peso femminile F20. 18:49 Mentre nelle batterie dei 100m troveremo impegnati Maxcel Amo Manu e Fabio Bottazzini nella categoria T64 e Alessandro Ossola nella categoria T63.