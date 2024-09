Lasciate in pace Sinner ora è un uomo maturo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 1 settembre 2024 – Essere uno sportivo di successo comporta, fra le molte gioie che le vittorie possono dare, anche formidabili fardelli. Si è festeggiati, si è esaltati, si è imitati, si è invitati - invitati a cerimonie, feste, eventi; eppure questa è soltanto la componente positiva, entro certi limiti, della pratica di uno sport a livello agonistico e professionale. Ne sa qualcosa Jannik, numero 1 nel ranking mondiale del tennis, 23 anni da poco. Ventitré anni sono niente, ma in realtà sono già sufficienti per avere successo. Non solo in ambito sportivo. Gestire questo successo può essere complesso; l’esaltazione si trasforma in ossessione, l’imitazione in persecuzione, l’invito diventa un obbligo a fare di più, a fare meglio.