La nuova piazza? Non è un fallimento

(Di domenica 1 settembre 2024) "Una riqualificazione del centro storico che veniva attesa da 24 anni e che era richiesta a gran voce dai commercianti del centro". Così Alessandro Simonelli, delegato al territorio di Confcommercio, si inserisce nel dibattito sui canto contestati lavori indella Repubblica: "premettendo che come Confcommercio rivendichiamo il progetto iniziale e l’appoggio alla scelta da parte dell’amministrazione di Francesca Brogi". Simonelli è convinto che, una volta ultimata, laporterà a Ponsacco "risultati che non tarderanno ad arrivare visto l’apertura di attività in centro e la futura apertura di altre, segno che riqualificare il centro era uno dei modi per attirare nuovi investitori oltre che mantenere le agevolazioni in essere".