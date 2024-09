La Formula 1? Come ‘La cavalcata delle valchirie’ di Wagner Il maestro Laserra Ingrosso pronto per l’Inno di Mameli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Monza, 1 settembre 2024 – La1? “'LaValchirie' di, ma potrebbe correre anche sulle note di molta musica di Verdi, che ha dentro un forte senso del grandioso e patriottico”. Il colonnello Leonardoè ilche dal 2002 dirige la banda della Guardia di Finanza: 102 elementi, il classico organico vesselliano, tutti militari della Finanza, musicisti di Conservatori “arruolati” da un concorso. “Qui siamo 60 esecutori e siamo contentissimi di portare sulla pista dell'autodromo di Monza quello che per tutti noi italiani è il canto più importante – l'orgoglio del-. In Italia e all'estero raccogliamo bellissime emozioni, ancor più quest'anno in cui celebriamo il 250° anniversario della Guardia di Finanza. Stiamo facendo il giro del mondo e ogni volta sentiamo di risvegliare un sentimento patriottico”.