Guida in stato d’ebbrezza e con il telefono | arrivano le multe per i ciclisti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 1 settembre 2024)oltre il tasso alcolico, oppure con il cellulare in mano, la nuova normativa punisce anche iche infrangono le regole Isono la categoria forse più odiata dagli automobilisti. Quando si piazzano al centro della strada, o al bordo su strade più strette, sono un incubo per tutti coloro che viaggiano in macchina. Rallentano il traffico, mettono in allerta chiunque guidi perché anche un semplice sorpasso può essere rischiosi, avendo la consapevolezza che anche solo passandogli vicini potrebbe portare a una loro caduta. Motivo per cui, di recente, molte normative a livello globale hanno portato a una rivisitazione del loro ruolo al centro della società e della strada. L’obbligo del casco, al responsabilità alla, sono solo alcune delle normative introdotte. Nuove norme per i(Pixabay) – Notizie.