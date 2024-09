Dramma nella notte triplice omicidio | il racconto shock

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 1 settembre 2024) Unfamiliare ha sconvolto la città. Tre persone senza vita sono state trovate in un appartamento. La testimonianza del sopravvissuto La chiamata ai carabinieri è arrivata poco dopo l’una didi domenica 1 settembre. Al telefono un ragazzo di soli 17 anni che poco prima di era trovato davanti ad una cena terribile: madre e fratello a terra senza vita. Così avrebbe reagito uccidendo il padre. I militari sono arrivati sul posto insieme ai sanitari, ma per i tre ormai non c’era più niente da fare. Carabinieri (Ansa) – cityrumors.itI corpi presentato delle ferite di armi da taglio ed ora si sta cercando di ricostruire quanto successo. Il giovane è stato sentito dagli inquirenti e ha dato la sua versione. Dichiarazioni che sono al vaglio degli inquirenti anche perché il ragazzo non presentava dei segni di colluttazione.