Denise Pipitone 20 anni fa la scomparsa La mamma | Questo caso è una vergogna

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 1 settembre 2024) Vent'senza. Era infatti il primo settembre 2004 quando la bimba scomparve mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Un tristeversario che oggi i genitori, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, hanno ricordato sui social. "Nel giorno della triste ricorrenza si rinnova più forte il nostro dolore misto alla rabbia per l'insuccesso nel ritrovamento die per la mancata giustizia!”, ha scritto su Facebook la madre in un post condiviso con il padre di. A distanza di due decenni da quel terribile giorno, infatti, la vicenda delladella piccola resta ancora avvolta nel mistero. In questisono emerse diverse piste investigative, ma per ora tutte si sono rivelate infondate.