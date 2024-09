Dello Arianna Forni morta dopo l’incidente in wakeboard

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Brescia, 1 settembre 2024 – Ènella serata di domenicala 37enne annegataessere un grave incidente con il, venerdì pomeriggio, all'Awake Sport Center di, in via Vittorio Mero. La donna, residente nel Milanese, subitoi fatti è stata ricoverata in condizioni critiche agli Spedali Civili di Brescia. I medici si sono riservati la prognosi. Le sue condizioni cliniche sono precipitate ieri in giornata, fino a quando ne è stato dichiarato il decesso. L'incidente, avvenuto intorno alle 17 del 30 agosto, ha interrotto un pomeriggio di sport. La dinamica è attualmente sotto indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova e della stazione di, che sono intervenuti pocol'arrivo dell'ambulanza e dell'elisoccorso.