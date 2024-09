Comune taglio netto dei premi ai dirigenti | Ricci ha chiuso dimezzando i bonus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Pesaro, 1 settembre 2024 – Non è stata una sorpresa. Lo aveva detto. E pochi mesi fa lo ha fatto. L’ex sindaco Matteoha tagliato di almeno il 50 per cento iaiper l’anno 2021/22 e 23. Non ha spiegato il motivo, ma è scontato che non gli siano piaciuti i risultati conseguiti in quegli anni. Che erano quelli del covid, con lavoro da casa e funzionalità ridotte. Al tempo, il sindaco puntava ad avere menoe più velocità di esecuzione.ha firmato la liquidazione deisoltanto da pochi mesi dopo aver ’congelato’ tutto. ph.LucaToni Vi erano a disposizione circa 70mila euro per la produttività, ma ne sono stati spesi meno della metà. Non fa parte del conteggio il segretario comunale nonché dirigente del servizio finanziario Claudio Chianese.