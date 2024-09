Ciclismo preoccupano le condizioni di Ganna | Non sappiamo cosa abbia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 settembre 2024 - Quando uno specialista del calibro di Filipporinuncia a una cronometro, il terreno amico e amato, l'allarme che scatta è di quelli più allarmanti: il nastro va riavvolto a tre giorni fa, quando il piemontese ha abbandonato il Renewi Tour 2024 a ridosso della seconda tappa, che prevedeva una prova contro il tempo di 15,4 km dopo che nella frazione d'esordio aveva tagliato il traguardo con ben 8' di ritardo dal vincitore Jonathan Milan. Numeri e dati chela Ineos Grenadiers. E non solo. I dettagli Con l'ingresso ormai avvenuto nel mese in cui sono in programma prima gli Europei e poi i Mondiali, a drizzare le antenne è anche la Nazionale, che a distanza segue con attenzione quello che emerge dalla formazione britannica, che a sua volta brancola nel buio.