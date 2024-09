Carpi esame Milan Futuro Serpini | Stesso approccio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) di Davide SettiIl nome dell’avversario riporta alla mente lo straordinario passaggio in Serie A, quando per due volte ilfermò sullo 0-0 il, cedendo di misura ai rossoneri solo nei quarti di Coppa Italia. Questo di oggi (ore 18 a Busto Arsizio) però è, la nuova squadra B dei rossoneri contro cui ildicerca i primi punti esterni della nuova avventura in C, da affrontare senza i tifosi al seguito della curva, visto che GdL e Qzd hanno annunciato che per protesta contro le squadre B non saranno oggi a Busto. "Vorrei vedere la stessa partenza di lunedì col Rimini – le parole di mister Cristian, in foto – e la vorrei vedere per 38 partite. E loapporto dalla panchina dove ho giocatori importanti che possono determinare i 30’ finali.