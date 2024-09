Bonetti | Il terrorismo di Hamas va sconfitto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 1 settembre 2024) ROMA – “Almog, Alex, Carmel, Ori, Eden Yerushalmi, Hersh. 6 ragazzi brutalmente uccisi dalla follia terroristica di. 6 ragazzi che dovevano essere salvati. Ildiva. Ma le vittime civili stanno pagando il prezzo dell’irresponsabilità della politica. Va fermata la strage in Medio Oriente, per loro e per le loro famiglie”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la parlamentare di Azione Elena(foto), ex ministra del governo Conte. L'articolo: “Ildiva” L'Opinionista.