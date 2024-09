Bologna un punto interrogativo Fabbian e poco altro | 1-1 con l’Empoli La prima vittoria ancora rimandata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) L’unica cosa positiva per ilè la sosta. Arriva nel momento giusto, perché c’è un disperato bisogno di isolare Casteldebole e lavorare, lavorare tanto. Il pareggino controconferma che la traduzione dal thiaghese a Italiano non è riuscita come si sperava. Che servisse del tempo, era fisiologico: si sperava ne servisse meno di quello che, invece, questo avvio di stagione ha sentenziato. Italiano sapeva bene che nel prendere la biciclettaavrebbe dovuto pedalare. Probabilmente credeva che la salita sarebbe stata meno ripida. Invece dopo tre giornate i rossoblù si ritrovano con la prospettiva ribaltata: dall’attico del quinto posto al seminterrato. Due punti, due. Peggio hanno fatto solo Roma, Como, Monza e Venezia con uno, ma, a parte i lagunari, le altre hanno tutte una gara in meno dei rossoblù. Niente catastrofismi, però.