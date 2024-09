Bimbi e operaie All’Mta si può Asilo nido al via

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) E’ una novità assoluta nel contesto produttivo della Bassa e da domani aprirà i battenti, all’interno di Mta, il colosso industriale che produce componenti per auto, ilaziendale, un’opportuntià concreta per i dipendenti e che ben si concilia con l’alternanza lavoro famiglia che spesse volte crea problemi di gestione ai lavoratori. Ieri è arrivato il comunicato dell’azienda di automotive che ha sottolineato come il nuovo servizio sarà gestito dalPrimi Passi, operante in città dal 2001. "E’ satato realizzato per dare aiuto ai nostri dipendenti che hanno bambini dai tre ai 36 mesi, per i quali Mta garantirà anche un aiuto economico- spiegano dagli uffici di viale delle Industrie- L’potrà ospitare in totale venti piccoli mentre da lunedì saranno undici gli ospiti".