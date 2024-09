Ancona Diamo il massimo per i nostri tifosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) "Affronteremo una squadra in gamba come la Vigor Senigallia e proprio per questo dovremo disputare una gara importante": alla vigilia del derby di Coppa Italia,Gadda tesse le lodi degli avversari, consapevole che quella del Bianchelli sarà una sfida ancora più ostica di quella di Recanati. Ma prima ancora che della squadra, il tecnico di Legnano tiene a ringraziare la tifoseria, che fin dal primo giorno di ritiro ha mostrato un amore viscerale a questa nuova realtà , rinnovando l’amore infinito nei confronti del capitano della prima Serie A: "Questo anche per dare soddisfazione ai, che già a Recanati ci hanno seguito in tantissimi. Il calore mostrato mi ha davvero impressionato e abbiamo vissuto sensazioni gratificanti.