Volley A2 femminile Rudi | Le ragazze sono arrivate in buone condizioni La Cbf Balducci al via con tante buone sensazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) "soddisfatto: leal raduno discretamente bene, hanno lavorato in estate seguendo le indicazioni dello staff e questo agevola il lavoro".positive ledi Gabriele, preparatore atletico della Cbf, in vista del campionato di A2 di. "Vedo un ambiente positivo in sala pesi,tutte propositive e stanno lavorando molto bene in una fase in cui i carichiimportanti, specie nelle prime quattro settimane: questo è un aspetto fondamentale. In questa prima fase abbiamo prima eseguito dei test insieme con medici, fisioterapisti e nutrizionisti e tutti hanno confermato la bontà della situazione trovata alla ripresa". La Cbfha in Valerio Lionetti il nuovo coach. "Stiamo iniziando a conoscerci, c’è sinergia e ci stiamo trovando bene.