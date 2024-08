Viaggi di nozze | Carlo Verdone e i suoi indimenticabili personaggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)DIRete 4 ore 21.25 con, Monica Pivetti e Claudia Gerini. Regia di. Produzione Italia 1995. Durata: 1 ora e 43 minuti LA TRAMA Uno dei grandi esiti dicolle sue proverbiali macchiette riproposte con grande (e forse mai ripetuto) estro. Tre coppie si apprestano a partire per ilo di. Due burini romani che pensano solo al sesso. Due bonaccioni che non riescono mai a partire perchè i parenti non cessano di assillarli . E un professore pignolo che martirizza da subito la timida consorte. PERCHE' VEDERLO Perché la coppia- Gerini è irresistibile col suo "lo famo strano?". Perchèrifinisce al bulino il suoo del pignolissimo inaugurato in "Bianco rosso e". Perchè la sceneggiatura è di rara inventività.