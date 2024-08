US Open prima Alcaraz e poi Djokovic out Come cambia il cammino degli italiani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 31 agosto 2024) È l’USdelle sorprese., poiout. Oggi ritorna in campo Sinner che a caccia di punti fondamentali in chiave ranking L’UScontinua a fare vittime speciali. Si è iniziato con Tsitsipas, si è proseguito coned ora è toccato a. Il serbo al terzo turno perde in quattro set con Popyrin e dice addio non solo al secondo posto del ranking, ma anche al terzo. La sconfitta, infatti, porta il serbo per il momento in quarta posizione conterzo e un sorprendente Zverev in seconda. Tedesco che ringrazia del k.o. dell’ex numero uno visto che ora si trova un tabellone sicuramente molto più facile fino alla finale.(Lapresse) – cityrumors.itDi certo l’eliminazione diè una buona notizia anche per Sinner.