Ultima settimana per l’arena estiva E a sorpresa c’è Il grande Lebowski

(Di sabato 31 agosto 2024)di programmazione peral Castello dell’Imperatore. Stasera ecco “Shoshanna” del regista inglese Winterbottom, protagonista assoluto del cinema degli anni Novanta con titoli come “Butterfly kiss”, “Jude”, “Benvenuti a Sarajevo”. Il suo ritorno instile farà piacere ai cinefili. Un nuovo film per raccontare una storia ambientata nella Tel Aviv del 1938. Domenica primo settembre torna “Fuga in Normandia” interpretato da due leggende del cinema; Michael Caine e Glenda Jackson alla suainterpretazione. Quattro premi Oscar in due. A quasi novant’anni l’arzillo Bernie Jordan scappa dalla casa di riposo per andare ad assistere alle celebrazioni del settantesimo anniversario dello sbarco in Normandia. Quella che doveva essere una fuga solitaria si trasformerà in una notizia “golosa” per i telegiornali di tutto il mondo.