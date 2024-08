Trump Kamala Jerry Calà In estate sembra che non succeda niente e invece…

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2024) “Per fortuna ero al mare, dove i giorni non contano”. Una volta, caro Pavese. Inpare sempre non, e invece. Non ce ne siamo accorti, forse faceva troppo caldo e stavamo mangiando un ghiacciolo al limone, ma pensateci bene, ci è passata addosso una folata di storia non indifferente. Rassegna di eventi estivi che bastavano per tutte e quattro le stagioni. Siamo sopravvissuti all’più umida della storia. L’hanno detto ieri i giornali americani. Chi è riuscito a star tranquillo, sappia che ha fatto un piccolo miracolo. Elezioni lampo in Francia. Hanno fatto tutto in un quarto d’ora, non ho neanche capito bene che è successo, forse fare il vuoto era proprio lo scopo. So che dovevano vincere le destre destrissime, e non hanno vinto.