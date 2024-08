Troppo alcol e una parola di troppo Serata in spiaggia con maxi rissa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) MANDELLO DEL LARIO (Lecco)di una notte di fine estate in riva al lago di Como. Una ragazza di 22 anni di Paderno d’Adda e un giovane di 32 di Cesano Maderno l’altra notte sono stati aggrediti e picchiati su una spiaggetta del Moregallo a Mandello del Lario, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago. Sono stati entrambi coinvolti in una, dopo unatrascorsa a ballare. Loro, come tutti gli altri, erano ubriachi fradici. Non si sa cosa abbia innescato il parapiglia: forse uno sguardo o un apprezzamento di, oppure unasbagliata. È stato tutti contro tutti, a mani nude e con qualsiasi oggetto che potesse essere utilizzato come un’arma improvvisata. Ad avere la peggio e restare feriti a terra sono stati appunto il trentaduenne e la giovane.