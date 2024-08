Serie B 2024 2025 | Cittadella corsaro a Modena Sassuolo travolto dalla Cremonese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Si apre la quarta giornata diin casa. La squadra di Stroppa asfalta i neroverdi per 4-1. Partita chiusa già nel primo tempo con Nasti, Collocolo e Johnsen mettono in ghiaccio il ghiaccio nella prima frazione. Pesante vittoria in trasferta per il, che passa con il gol di Ravasio al 12? in casa del. Altro successo in trasferta con il Brescia che vince in casa del Sudtirol. Adorni e Corrado fissano il punteggio sul 2-1 al Druso. Inutile ai padroni di casa il rigore di Odogwu. L’unico successo casalingo è del Pisa, che batte 2-1 la Reggiana grazie alle reti di Tramoni e Bonfanti. Sersanti prova ad accorciare le distanze, ma non basta per evitare il ko.SportFace.