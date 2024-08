Richard Gere tutti i complicati amori del Divo di Hollywood

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 31 agosto 2024)compie 75 anni, è ufficialmente un gilf (termine che non tradurremmo per volgarità, chi sa sa). Sette decenni e mezzo da sex symbol, uno di quelli che non capisci se è più bello o più affascinante. Se ti piace per il ciuffo folto e la mascella squadrata o per la camminata marziale e i pensieri profondi. A ognuno per motivi diversi, ma alla fine piace a tutte. Persino ad alcune delle donne più famose e ammalianti di. Nel giorno del suo compleanno, ripercorriamo l’intensa vita d’amore di, meglio di qualsiasi film abbia mai interpretato. I folli Anni ’70 e la passione per Diana Ross Oggi buddista, ambientalista, tutto casa chiesa e centro per la raccolta differenziata, c’è stato un tempo però in cuiera uno scatenato festaiolo. E, ancora giovane promessa, consumava le suole sulla pista del mitico Studio 54 a New York.