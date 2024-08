Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Aragon 2024 | Marquez dominatore Bagnaia in difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Oggi pomeriggio si è disputata ladel GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito della località spagnola. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla rognosa pista iberica. Marcha vinto il GP dioffrendo un’autentica prova di forza. Il padrone di casa è scattato dalla pole position, ha preso il largo fin dalle prime battute e ha trionfato con addirittura quattro secondi di margine sul secondo classificato. L’alfiere della Ducati Gresini è riuscito a precedere due connazionali, ovvero Jorge Martin (Ducati Pramac) e Pedro Acosta (KTM), tornato in auge dopo qualche gara sottotono.