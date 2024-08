Omicidio Sharon testimoni | Abbiamo descritto assassino ai CC Ruocco torna in paese

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 31 agosto 2024) "L'unico rimpianto è non aver potuto fare qualcosa per salvare. Se fossimo stati più vicini al luogo dell', forse avremmo potuto salvarla". In un’intervista rilasciata a Repubblica due ragazzi (italiani di origine marocchina, riporta il quotidiano) di 25 e 23 anni hanno raccontato di come hanno partecipato alle indagini dando un aiuto decisivo ai carabinieri nell'identificazione dell''uomo in bicicletta'. Moussa Sangare, 31 anni, nato a Milano da una famiglia di origini del Mali, ha confessato di essere l'diVerzeni, la 33enne di Terno d'Isola uccisa la notte del 30 luglio. "Non so perchè, l'ho vista e l'ho ammazzata" ha detto. Era stato denunciato da madre e sorella per maltrattamenti. Ha avuto collaborazioni con i rapper Izi ed Ernia e voleva entrare nel mondo dello spettacolo. L'avvocato parla di problemi psichiatrici.