Napoli Conte | Ogni partita sarà combattuta e ce la dovremo sudare Ecco cosa penso del mercato

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAl termine di un match sofferto contro il Parma, Antonio, tecnico del, si è presentato in sala stampa al “Diego Armando Maradona” per commentare la prestazione della sua squadra. La, durata oltre 100 minuti, ha offerto numerosi spunti di riflessione, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate e delle scelte obbligate dovute a unancora in evoluzione.ha esordito sottolineando l’importanza di sudarsivittoria: “La convinzione che ho detto ai ragazzi che dobbiamo sudarci i tre punti e festeggiare sempre le vittorie.e ce la dovremmo. Abbiamo un percorso da fare. Per come abbiamo affrontato queste tre paritite, con un numero ristretto di giocatori, c’è da essere orgogliosi. Oggi non avevamo cambi a centrocampo, è l’assurdità di iniziare il campionato con ilin corso.