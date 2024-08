Moussa Sangare una vita alla deriva dopo i sogni di gloria La sorella in lacrime | Alla fine è arrivato a uccidere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Suisio (Bergamo) – “". Laminore di, Awa, è scoppiata inil fermo del 31enne che ha confessato di aver ammazzato Sharon Verzeni un mese fa. Studentessa di Ingegneria all'Università di Bergamo, 24 anni, Awa ha trascorso la giornata fuori casa, probabilmente ospite da amici, per ere telecamere e giornalisti. Lei e la madre abitano al secondo piano di un edificio in un cortile in via San Giuliano a Suisio, a circa cinque chilometri da Terno d'Isola. Al piano terra, invece, viveva, in un appartamento che aveva occupato abusivamente. Una casa lasciata nel degrado, dove i carabinieri hanno anche trovato quella sagoma con fattezze umane che avrebbe usato per esercitarsi con i coltelli. "Era solo un gioco", ha detto lui. Da anni i rapporti frae gli altri familiari erano difficili.