MotoGP su TV8 oggi GP Aragon 2024 | orari qualifiche e Sprint Race programma in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Ledi, Moto2 e Moto3 del Gran Premio disi disputeranno sabato 31 agosto. La giornata culminerà con la, seppur relativa esclusivamente alla classe regina. Non ci sarà alcun evento legato alla MotoE, assente daldell’evento. Come d’abitudine, lesaranno suddivise in una doppia fase. Quella preliminare (il Q1) e quella decisiva (il Q2). La sessione servirà per stabilire ogni griglia di partenza del weekend. Indi per cui avrà valenza doppia in, dove sarà utilizzata sia per laodierna che per il Gran Premio di domani. Ovviamentee GP avranno lunghezze differenti. La gara odierna sarà su distanza dimezzata rispetto a quella domenicale.