Lo strano caso di Castillejo al Valencia | vacanze extra litigi e licenziamento E in tribunale può vincere lui

(Di sabato 31 agosto 2024) Samue ilsi dicono addio in malo modo. Il calciatore era arrivato 2 anni fa dal Milan, su precisa volontà di Gennaro Gattuso, ma da qualche ora risulta ‘licenziato’ dal club, come si apprende in un breve tweet. Facciamo un passo indietro. Gattuso aveva instaurato un buon rapporto conma dopo l’esonero dell’allenatore, la situazione per l’esterno d’attacco è divenuta complicata. Ruben Baraja si è seduto in panchina, Carlos Marchena è diventato il vice, due leggende del club che hanno avuto subito uno scontro acceso (soprattutto con il secondo) con l’ex Milan. Il fratello di, attraverso i social, pensa bene di dichiarare che Baraja non potrebbe allenare nemmeno in terza categoria. Benzina social sul fuoco, le polemiche divampano, il rapporto si sgretola.