Lazio-Milan 2-2 Fonseca | Nessun problema con Theo e Leao

(Di sabato 31 agosto 2024) “Hernandez ein disparte nel cooling break? Non c’è, non dobbiamo creare problemi. In questa settimana ho parlato con i giocatori della mia scelta e loro hanno accettato la decisione. Erano entrati da due minuti e sono rimasti lì. La risposta e la reazione dei giocatori è stata bella. Non cerco scuse, non c’èe non dico bugie”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore del, Paulodopo il pareggio per 2-2 contro la, a proposito di quanto accaduto nel cooling break al 73?, quandoHernandez e(appena entrati) si sono isolati mentre il tecnico forniva indicazioni alla squadra. “Abbiamo giocato un buon primo tempo e abbiamo gestito bene la palla. Penso che la squadra abbia controllato bene la partita – ha spiegato -. Il secondo tempo è stato diverso, abbiamo smesso di giocare.