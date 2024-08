La poco miracolosa dieta del Dna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024) Se n’è parlato durante le vacanze perché, una volta a casa, quasi tutti abbiamo bisogno di dimagrire un po’. Ma questo regime nutrizionale basato sul Dna è, come minimo, molto discutibile. In principio fu il gruppo sanguigno. Ora è il Dna. Stiamo parlando di diete, o meglio sarebbe più corretto dire che parliamo - a essere buoni - di marketing, e - a essere cattivi - di bufale, fake news, trappole per creduloni che cercano scorciatoie al dimagrimento.