Fedez parcheggia il suo quad sul marciapiede multa di 60 euro Lui si diverte | Posso indignarmi?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)il suocabinato sule vieneto: 60. In realtà a ben guardare la Instagram story disi scopre che iltore è stato suo papà Franco. Il rapper si trova in Sardegna con la famiglia. Nel giorni scorsi erano presenti anche i figli Leone e Vittoria avuti con Chiara Ferragni. Tante le stories pubblicate durante le sue lunghe vacanze e tanti i siparietti. Stavolta si parla della(“? – dice il rapper che ha voglia di scherzare nonostante la salata– Questo parcheggio è perfetto”). Poi si mette alla guida dele pubblica un’altra story, stavolta con mamma Tatiana che lo invita a fare piano: “Fede rallenta”. Come commenta il rapper? “Che bello viaggiare con la propria madre a bordo che si fida ciecamente della tua guida“. L'articoloil suosuldi 60