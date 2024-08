Con la festa Destination a Venezia 2024 voli

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 31 agosto 2024) Una notte di glamour e passione al Lido di: l’esclusiva celebrazione a tema rosso di Campari In uno straordinario mix di storia ed eleganza, Campari è tornato a essere il protagonista in qualità di sponsor principale della Biennale Cinema per il settimo anno consecutivo. Questa volta, l’iconico marchio ha illuminato il Lido dicon un’indimenticabile ed esclusivapresso lo storico aeroporto Nicelli. Per una notte, la location si è trasformata in un abbagliante paese delle meraviglie “rosso”, incarnando l’essenza di intrigo, eleganza e passione. Un viaggio indimenticabile nel cinema e nel glamour La serata è stata una celebrazione delle più grandi star del cinema, nonché del glamour e della raffinatezza che Campari rappresenta.