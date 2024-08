Che tragedia Italia sotto choc il piccolo Lorenzo muore nell’auto con mamma e papà | tra pochi giorni la festa per i due anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) “Ilpurtroppo non ce l’ha fatta”.in strada,: il bambino di poco meno di duecoinvolto nel grave incidente stradale avvenuto lo scorso 12 agosto, non ce l’ha fatta. L’auto su cui viaggiava insieme alEmanuele e allaAnna è stata completamente distrutta in uno scontro con una Volkswagen guidata da un cittadino austriaco. La triste notizia è arrivata adesso.Albanese è morto in ospedale, nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita. Nel tragico incidente, sono rimasti feriti anche due motociclisti e altri tre bambini. Complessivamente, nove persone hanno riportato lesioni di varia entità, ma le condizioni dierano apparse subito gravissime. Oltre a, coinvolti anche altri tre bambini. Per questo motivo, era stato allertato immediatamente l’elisoccorso.