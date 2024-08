Avvocato di 45 anni non risponde al telefono ritrovato morto a casa

Leggi tutta la notizia su tvzap

Social. Un uomo di 45 anni, originario di Cosenza e residente a Roma da diverso tempo, è stato rinvenuto senza vita nel suo appartamento nella serata di ieri, venerdì 30 agosto 2024, poco prima delle 21:00. I vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nell'abitazione situata in via Taranto, nella zona di San Giovanni. All'arrivo, hanno trovato il corpo dell'uomo privo di vita in bagno, dove si stima fosse deceduto da circa 12 ore.