Uomini e Donne il cavaliere ex di Ida pronto a un clamoroso ritorno

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 30 agosto 2024) News Tv. Sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di ““. Come ogni anno ci sono addii e clamorosi ritorni. Nelle prossime puntate, nello studio di Maria De Filippi, potrebbe tornare anche unmolto amato dal pubblico, nonché ex compagno di Ida Platano. (Continua) Leggi anche: “”, l’inattesodi Riccardo Guarnieri: Ida Platano rimane senza parole Leggi anche: “U&D”, Riccardo Guarnieri e Ida Platano ancora insieme? Un gesto di lui fa ben sperare Tutto su “” “” è un programma televisivo di genere dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi. Il programma va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996, ma nel corso degli anni ha spesso cambiato veste.