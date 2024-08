Ultime Notizie Roma del 30-08-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita reale in studio fermato il presunto autore omicida di Sharon verzenio trentunenne che non la conosceva trovata l’arma si tratta del ciclista ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si allontanava dalla scena del crimine non c’è un movente Sharon era nel posto sbagliato nel momento sbagliato È molto verosimile però che ci sia una problematica psichiatrica anche se è un discorso maturo e per un tema da approfondire con consulenze di non entrare richiesta di perizia Ma è un aspetto molto rilevante lo ha spiegato l’avvocato Giacomo mai legale dei Mustang are fermato per omicidio di Sharon Verzeni il difensore ha chiarito che il trentunenne nel corso dell’interrogatorio di confessione ha continuato a ribadire che è stato un gesto che nemmeno lui si spiega una cosa senza senso spiegazioni ...