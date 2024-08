Truffa dello specchietto sventata dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Erano sul punto di mettere a segno l’ormai collaudataai danni di una pensionata, ma in quel momento è arrivata una pattuglia deidi Conselice, riuscendo a sventare il raggiro. Stiamo parlando dei due 35enni, un uomo e una donna originari della Sicilia, che, colti praticamente sul fatto, sono stati denunciati per tentataaggravata. Si sono inoltre visti sequestrare l’auto utilizzata per quella messinscena, finalizzata a spillare alla malcapitata una somma di denaro per un danno in realtà mai procurato. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa a Conselice. A essere presa di mira è stata una donna di poco meno di 80 anni che, al volante della propria auto, stava percorrendo una via del centro.