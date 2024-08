Temptation Island Grande Fratello e La Talpa | quando andranno in onda

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 30 agosto 2024) La prima rete Mediaset ha deciso di spingere con l’acceleratore e di partire in quarta con i reality show. A settembre, infatti, non tornerà solo il, ma anche, il pomeridiano di Amici e infine l’atteso ritorno de La. Quattro reality in contemporanea. Il primo a partire saràche occuperà la serata del martedì. Nel dettaglio andrà ina partire da martedì 10 settembre per cinque settimane. Lo segue a ruota ilche partirà la settimana successiva di lunedì e coprirà tutta la stagione invernale per due serate a settimana: quella del lunedì e quella del giovedì. Le prime due puntate del reality di Alfonso Signorini, quindi,inlunedì 16 e giovedì 19 settembre.