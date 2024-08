Sant’Orsola cena solidale sold out | Prova di una grande generosità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Mancano poco meno di due settimane alla’La sera dei miracoli’ organizzata dalla Fondazionee ilevento del 12 settembre è giàout. Nonostante il periodo estivo, i 1.400 posti previsti per lalungo il viale del Policlinico, sono stai esauriti in meno di un mese. Così da incentivare l’aggiunta di altri 300 posti, ’ bruciati’ anche questi in poche ore. I fondi investiti per l’organizzazione dell’evento, saranno comperti dagli sponsor già acqusiti, assieme allle donazioni fatte dai partecipanti, a sostegno dei progetti che Fondazionesta portando avanti per i pazienti dell’ospedale, a partire dalla realizzazione del nuovo Day hospital di Oncologia femminile, il cui cantiere è stato avviato in questi giorni. Un tutto esaurito che conferma la forza del terzo settore nel territorio bolognese.