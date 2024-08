Perché il taglio del TG1 alle parole del fisico Pasini sul cambiamento climatico è molto più che un semplice episodio

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 30 agosto 2024) La questione si è consumata nel pacchetto di servizi di apertura del Tg1 del 28 agosto, nell’edizione delle 13.30. La notizia con cui la principale testata del servizio pubblico ha aperto è stata quella delle frane nel Casertano, a San Felice a Cancello, dovute al maltempo. L’eventoestremo ha avuto come bilancio quello di due dispersi, per i quali le ricerche sono ancora in corso. Il Tg1 ha provato a spiegare le cause del temporale che ha causato frane e smottamenti in quelle tragiche ore, avvalendosi del contributo di uno dei più affidabili studiosi della fisica del clima in Italia, il dott. Antonellodel CNR di Roma. Il suo contributo registrato è stato mandato in onda qualche minuto dopo l’inizio dell’edizione delle 13.30, ma non tutto è andato bene.