Paralimpiadi Monica Boggioni è di nuovo bronzo | già la decima medaglia per l’Italia a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024), nuotatrice pavese, ha regalato allaai Giochi Paralimpici di2024, conquistando ilnei 100 metri stile libero S5. Dopo il terzo posto ottenuto nei 200 metri,si è ripetuta con una prestazione straordinaria anche nella distanza più corta. Partita male e in quinta posizione alla virata,ha dimostrato la sua determinazione e ha chiuso con una grande rimonta, salendo sul podio in 1’21”74. La nuotatrice italiana si è piazzata alle spalle della britannica Tully Kearney, favorita e vincitrice con un tempo di 1’15”10, e dell’ucraina Iryna Poida, che ha conquistato l’argento. Questorappresenta il quinto podio paralimpico della carriera per, che aveva già conquistato tre bronzi a Tokyo nelle stesse discipline e uno appunto nei 200 stile libero a