On to One | John & Yoko il teaser trailer del documentario presentato a Venezia su John Lennon

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 30 agosto 2024) Poco dopo essersi trasferiti a New York nel 1971,Ono divennero così paranoici che le autorità stavano intercettando il loro telefono che decisero di registrare le loro chiamate. Più di 50 anni dopo, una selezione di queste registrazioni mai ascoltate prima forma ciò che Kevin Macdonald descrive come il “cuore pulsante” del suo nuovo, One to One:and, in anteprima aoggi, venerdì 30 agosto 2024. In una chiamata, Ono descrive candidamente cosa significasse venire accusata di essere stata la causa dello scioglimento dei Beatles. In un’altra,parla della sua idea di un tour negli Stati Uniti, del fatto che avrebbe raccolto denaro per la cauzione in ogni città in cui avrebbero suonato, insieme agli sforzi per convincere Bob Dylan a salire a bordo.