Napoli caos centrocampista | Antonio Conte ha detto no ad Arthur

(Di venerdì 30 agosto 2024)blocca il trasferimento didalla Juventus: Manna ora si concentra su Billy Gilmour del Brighton e altre operazioni di mercato. Ieri sera, il calciomercato delè stato teatro di un vero e proprioriguardante il ruolo di. La notizia bomba di giornata è arrivata grazie a Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, durante la trasmissione “magazine Live” su Radio Punto Zero. Secondo Cammaroto, il direttore sportivo Giovanni Manna aveva trovato un principio di accordo con l’agente Federico Pastorello per il prestito diMelo dalla Juventus, ma la trattativa è stata bloccata dal tecnico. Il Retroscena Manna aveva lavorato intensamente per garantire l’arrivo di, maha posto un fermo veto sul trasferimento. Il tecnico non considera ilbrasiliano adatto al suo schema di gioco.