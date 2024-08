Napoleon | su Apple TV+ arriva la director’s cut

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 30 agosto 2024)TV+ ha confermato l’arrivo in piattaforma dellacut di, l’epico film diretto da Ridley Scott. Secondo il comunicato ufficiale diOriginal Films, la versione “cut” conterrà ben 48 minuti di scene inedite, disponibile già in piattaforma dal 29 agosto.: la recensione. Fin dal suo debutto, “” ha riscosso un ampio consenso da parte della critica ed è stato candidato a tre premi Oscar® per Migliori effetti visivi, Miglior scenografia e Migliori costumi. Il film ha ricevuto anche quattro nomination ai BAFTA per Miglior film britannico dell’anno, Migliori costumi, Miglior trucco e parrucco e Migliori effetti visivi. “: TheCut” vede protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo dell’imperatore e leader militare francese.