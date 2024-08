LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | iniziata la sessione diurna attesta per Arjola Dedaj

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14 È ora il momento dell’altra uzbeka Kurbanova, atleta della categoria F54. 10.12 13.48 è la migliore misura di Semyonova, che chiude la propria gara con il primato personale. 10.10 Semyonova lancia a 11.70 al secondo tentativo e a 13.48 al terzo. 10.08la finale dei 5000 metri maschili T11. 10.06 Nullo il primo lancio di Semyonova. 10.03 Valdes Romero non prenderà il via alla finale del lancio del disco F55. 10.02 Questa la start list della finale dei 5000 metri maschili T11: 1 1434 KIMANI Samwel Mushai KEN 26 DEC 1989 T11 15:16.11 15:35.59 2 1070 AGRIPINO dos SANTOS Julio Cesar BRA 17 JAN 1991 T11 14:57.70 14:57.70 3 1413 KARASAWA Kenya JPN 3 JUL 1994 T11 14:55.39 15:03.25 4 1092 JACQUES Yeltsin BRA 21 SEP 1991 T11 14:53.97 14:53.97 5 1559 GUILLEN Rosbil PER 8 AUG 1992 T11 15:20.37 15:20.