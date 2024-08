Leonor di Spagna entra in Accademia navale Papà Felipe e mamma Letizia sono lontani…

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) Anno (accademico) nuovo, vita nuova. Anche perdi, che il 29 agosto ha fatto il suo ingresso all’di Marín. Dopo un anno trascorso nell’esercito, la principessa ereditaria ha lasciato le Forze armate di terra di Saragozza per passare a quelle dell’acqua, portando avanti il suo triennio di formazione previsto in vista della sua ascesa al trono. Si tratta di un nuovo passo importante nel percorso della principessa, che un giorno succederà a suo padre, re. Padre che, ieri, era assente durante l’ingresso della figlia, essendo impegnato a Barcellona. Non c’era nemmeno la regina, volata a Parigi per i Giochi Paralimpici.