Le trattative di mercato Quaranta verso l’addio | Catania o Triestina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ultime ore per definire eventuali arrivi ed uscite. Ilchiuderà stasera allo scoccare esatto della mezzanotte e l’Ascoli potrebbe terminare la sua sessione senza grandi colpi. Gli sforzi del direttore sportivo Righi nelle ultime giornate si sono concentrati soprattutto nel favorire quelle partenze che i vertici societari del Picchio avevano deciso di operare per alleggerire il monte ingaggi della squadra. Su tutte chiaramente spicca la possibile cessione di Daniloche potrebbe lasciare i colori bianconeri per accasarsi altrove. Davanti a lui sono due le strade percorribili e le ipotesi rispondono ai nomi di